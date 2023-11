Des nouvelles de Nenê, il choque une femme et termine au commissariat

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Joueur du Paris Saint-Germain entre 2010 et 2013, Anderson Luis de Carvalho dit Nenê joue toujours au football. Alors qu'il assistait à la montée de son club en première division depuis les tribunes, le Brésilien a provoqué un accident.

Considéré comme un joueur emblématique du PSG, qui a fait le pont entre la période pré-QSI et l'arrivée de la gloire, Nenê est une personnalité très appréciée à Paris. À 42 ans, le milieu offensif continue de jouer au football, avec l'Esporte Clube Juventude. Présent en Serie B, le club brésilien a eu l'occasion de valider sa montée pour la première division, lors de la 38e et dernière journée du championnat, face à Ceara. Menée 1-0 après 17 minutes, la Juventude va remonter le score et s'imposer 3-1 en seconde période. Au moment du deuxième but, marqué par Jadson, Nenê a explosé de joie. Une explosion au sens propre comme figuré puisque l'ancien parisien a fait voler une vitre en éclats, blessant légèrement la femme de Chrystian Barletta, attaquant de l’équipe adverse.

Nenê explose de joie et blesse la femme d'un joueur

Após quebrar o vidro do PV na comemoração do gol do Juventude, Nenê foi levado à delegacia e as acusações foram de lesão corporal e danos ao patrimônio público



Torcedores alvinegros prestaram depoimento e tiveram o acompanhamento do jurídico do Ceará pic.twitter.com/MCNslcBW3c — Menino Horácio (@NetoHoracio) November 26, 2023

Blessée au visage et à la main, la femme de Chrystian Barletta a réagi au geste incontrôlé de Nenê dans les travées du stade Presidente Vargas. « Un joueur de ce niveau ne devrait pas avoir une réaction aussi infantile », a-t-elle expliqué, alors que son fils de 4 ans était à proximité. L'ancien joueur de l'AS Monaco a finalement été conduit au commissariat pour y terminer une soirée moins festive que prévu. Avec ses 7 buts et ses 7 passes décisives en 28 matchs disputés, le milieu offensif brésilien continue toutefois de briller avec la Juventude. Privé du match à cause d'une blessure à sa cheville, Nenê est sous contrat jusqu'en décembre 2023 avec le club de Rio Grande do Sul et espère poursuivre sa carrière en Serie A la saison prochaine.