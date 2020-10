PSG : Keylor Navas menacé par une vielle idée au mercato ?

Dans : PSG.

Il y a tout juste un an, le Paris Saint-Germain réalisait un très gros coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Keylor Navas en échange de 15 ME.

Sans grande surprise, l’international costaricien s’est rapidement imposé comme le meilleur gardien de l’ère QSI au Paris Saint-Germain. Fiable et présent dans les grands rendez-vous, l’ancien joueur du Real Madrid est une référence à son poste. En revanche, son âge (33 ans) oblige le PSG a envisager sa succession, bien que Keylor Navas ait récemment fait savoir qu’il souhaitait terminer sa carrière dans la capitale française. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Don Balon, Leonardo a tâté le terrain auprès de Mino Raiola afin de connaître les intentions d’un certain Gianluigi Donnarumma pour son avenir au cours des dernières semaines.

Spécialiste de la Série A et ancien dirigeant du club lombard, le directeur sportif du Paris Saint-Germain connaît bien le gardien de l’AC Milan. Ce n’est donc pas une surprise de voir le champion de France en titre se positionner sur le portier de la sélection italienne. La possibilité de le voir débarquer au PSG l’été prochain pourrait d’ailleurs prendre rapidement de l’épaisseur puisque le gardien de 21 ans n’a plus qu’un an de contrat au Milan. Et tandis qu’une prolongation était dans les tuyaux cet été, il semble que les négociations soient au point mort entre Mino Raiola et la direction milanaise. Une brèche dans laquelle Leonardo rêve de s’engouffrer dans le but de récupérer un gardien aussi prometteur et talentueux que Gianluigi Donnarumma pour une bouchée de pain. Reste à voir ce que Keylor Navas va penser de tout cela, lui qui n’a clairement pas signé au Paris Saint-Germain pour squatter le banc de touche dès l’été 2021…