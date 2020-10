PSG : A Paris, Navas ne savait pas où il mettait les pieds

Dans : PSG.

Alors que le poste de gardien de but a été un souci majeur du Paris Saint-Germain pendant de longues années, Keylor Navas a réglé le problème à lui tout seul.

En 2019, Keylor Navas est arrivé au sein du club de la capitale française contre un chèque de 15 millions d’euros en provenance du Real Madrid. En un peu plus d’un an, l’international costaricien a mis tout le monde d’accord. Après les incertitudes autour de Kevin Trapp, Alphonse Areola ou Gianluigi Buffon, Navas s’est donc imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Thomas Tuchel. Sauveur de son équipe à plusieurs reprises la saison dernière, et notamment en Ligue des Champions, le triple vainqueur de la C1 est également devenu un vrai leader dans le vestiaire parisien. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le portier de 33 ans se voit bien finir sa carrière au PSG, et peut-être même plus si affinités.

« Si c’est possible que je finisse ma carrière à Paris ? Oui ! Quand je suis arrivé à Paris, j’ai découvert un lieu différent, la ville m’a surpris. Ce n’est pas que je pensais du mal, mais je ne la connaissais pas. Je ne sais pas ce que j’allais y trouver. Les gens ont été adorables avec moi dès le premier jour, très respectueux. Donc je me donne a 100 % tous les jours. Je suis très content d’être ici », a avoué, dans une interview sur Téléfoot, Navas, qui espère bien trouver une reconversion professionnelle au PSG après sa carrière de sportif.