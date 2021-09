PSG : James Rodriguez va passer un essai pour le Paris SG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Désormais à Al-Rayyan au Qatar, James Rodriguez va évoluer sous le regard attentif du Paris Saint-Germain. En effet, la presse espagnole affirme que le contrat du milieu offensif contiendra une clause lui permettant de se libérer en cas d’offre parisienne.

C'est désormais officiel, James Rodriguez (30 ans) s'est bien engagé avec Al-Rayyan. Le milieu offensif, absent des plans du manager Rafael Benitez à Everton, a finalisé ses discussions avec le club qatari. Un choix sportif forcément critiqué pour l'ancienne star passée par le FC Porto, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich. Mais mieux vaut éviter d’enterrer James Rodriguez pour le moment. Car selon le journaliste du quotidien As Manu Sainz, le contrat de l'international colombien à Al-Rayyan contiendra une clause lui permettant de se libérer avant la durée de trois ans prévue, si et seulement si le Paris Saint-Germain lui transmet une offre.

Le PSG va surveiller James Rodriguez

« Dans le contrat de James Rodriguez, il y a une clause qui lui permet de rompre ce bail avant les trois ans s'il reçoit une offre du PSG. Vous me demanderez quel est le rapport entre Al-Rayyan et le PSG. Vous savez que les propriétaires du PSG sont qataris. Les dirigeants du PSG seront très attentifs aux performances de James Rodriguez au Qatar, a révélé le spécialiste espagnol. Et en fonction de ses prestations, James Rodriguez pourrait passer du championnat qatari au PSG. Cette étape à Al-Rayyan sera une sorte d'examen pour lui. S'il joue à un bon niveau, celui qu'il a eu lors de son premier passage au Real Madrid ou au Bayern Munich, son avenir pourrait passer par le PSG. » Sous les ordres de l’ancien coach parisien Laurent Blanc, James Rodriguez a tout intérêt à retrouver son meilleur niveau s'il souhaite revenir en Ligue 1, quelques années après son expérience à Monaco.