PSG : Allo Messi c'est Neymar, le transfert du siècle arrive

Si les retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar n’auront finalement pas lieu au Camp Nou mardi en Ligue des Champions, les deux anciens coéquipiers pourraient bien se retrouver un jour sous le même maillot.

Entre Messi et Neymar, l’histoire d’amour a débuté en 2013, quand le Brésilien a rejoint l’Argentin à Barcelone. Ensemble, ils ont formé l’une des meilleures attaques de l’histoire avec Luis Suarez, la fameuse MSN avec laquelle le Barça a remporté sa dernière C1 en 2015. Depuis 2017, et le départ de Neymar au PSG, les deux amis sont séparés. Mais à partir de la saison prochaine, Messi et Neymar pourraient bien refaire la paire. Car si le joueur de 29 ans a émis la volonté de rejouer avec le sextuple Ballon d’Or, il est même allé plus loin en décrochant son téléphone pour attirer Messi, comme l’Argentin avait pu le faire quand Neymar voulait retourner au FCB en 2019. « Cette année, c'est Neymar qui a décroché son téléphone pour vanter à la Pulga le charme de Paris et du PSG », explique L’Equipe.

Pour le journal, la venue de Messi à Paris est d’ailleurs possible. En fin de contrat en juin, Messi pourrait donc être libre en vue de la saison prochaine. Si le PSG n’aurait donc pas à payer une indemnité de transfert, il faudra quand même trouver un terrain d’entente au niveau salarial, le joueur de 33 ans touchant 100 ME par an au Barça… Un contrat difficile à sortir en cette période de crise, durant laquelle le PSG prévoit de perdre 200 ME. Mais pour réaliser ce challenge très complexe, Paris devra simplement bien vendre Kylian Mbappé, si jamais le champion du monde venait à ne pas prolonger son bail à Paris. Dans tous les cas, Leonardo est prêt à toutes les éventualités. En contact avec l’entourage de Lionel Messi, le directeur sportif du PSG a déjà placé quelques pions, et la prochaine prolongation de Neymar pourrait lui donner encore plus de crédit.