PSG : Isco, Marquinhos, la big rumeur du mercato !

Dans : PSG.

Selon les informations du journal AS, le Real Madrid ne veut pas recruter cet hiver. Il n’en reste pas moins associé à d’improbables rumeurs… comme le PSG.

Les deux clubs sont régulièrement associés en marge du dossier Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a toujours pas prolongé au-delà de juin 2022 à Paris, ce que le Real Madrid observe avec attention. Zinedine Zidane et Florentino Pérez n’ont jamais caché que leur ambition ultime était de recruter l’ancien Monégasque en juin prochain. Mais selon les informations obtenues par Don Balon, un autre deal, totalement inattendu pour le coup, a une chance de voir le jour entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Le média croit savoir que le club merengue apprécie notamment le profil d’un certain Marquinhos…

Le défenseur du PSG s’est imposé au fil des années comme une référence au poste de défenseur central, et le Real Madrid aurait coché son nom en cas de départ de Raphaël Varane ou de Sergio Ramos à l’issue de la saison. Toutefois, le club merengue n’aura pas les moyens de payer deux transferts au PSG pour Mbappé et Marquinhos. C’est pour cette raison que Florentino Pérez aurait sondé Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi au sujet de leur éventuel intérêt pour Isco, qui ne figure plus vraiment dans les petits papiers de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole. Pour l’heure, on ignore ce que le Paris SG a répondu au Real Madrid et si l’information trouvera une confirmation en France. Ce qui est en revanche certain, c’est que le champion de France en titre n’a aucunement l’intention de se séparer de son capitaine, un an après le départ très controversé de Thiago Silva à Chelsea pour zéro euro…