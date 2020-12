PSG : Marquinhos prêt à signer à vie avec Paris

Dans : PSG.

Lié avec le Paris Saint-Germain, Marquinhos se plaît à Paris, au point de ne pas refuser un contrat très longue durée avec le club de la capitale.

En juillet 2013, lorsque Leonardo était allé chercher Marquinhos à l’AS Rome pour 31ME, nombreux étaient ceux qui se demandaient ce que le directeur sportif du Paris Saint-Germain trouvait au défenseur brésilien. Sept ans plus tard, plus personne ne se pose la question, tant Marquinhos, désormais capitaine du PSG, a montré qu’il était clairement un des meilleurs de la planète à son poste. Agé de 26 ans, le Brésilien est devenu un vrai parisien, et c’est pour cela qu’en janvier dernier Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont prolongé son contrat jusqu’en 2024. Même si l’heure de la retraite n’a pas sonné pour Marquinhos, Luis Fernandez lui a demandé sur BeInSports s’il était prêt à prolonger encore plus longtemps avec le Paris Saint-Germain, et pourquoi pas jusqu’au bout de sa carrière.

Une possibilité que Marquinhos n’a pas repoussée, bien au contraire même. « Finir ma carrière au PSG ? J’espère ! On sait qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On sait aussi qu’à un moment donné, les années passent et de nouveaux joueurs arrivent. On verra. Il y a des grands joueurs qui ont voulu aussi finir leur carrière ici mais ils ont dû partir. Il y a des joueurs aussi qui ont réussi à finir leur carrière au PSG. Je pense rester le plus longtemps possible ici. Je suis content, ma famille aussi. Mes enfants sont nés ici. Il y a un grand lien pour la vie entre Marquinhos et Paris », a confié le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain.