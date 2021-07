PSG : Il a humilié la France, Paris le veut

Dans : PSG.

Souvent hors du coup à Arsenal, Granit Xhaka est l’un des tauliers de la Suisse qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro.

Le milieu de terrain a été élu homme du match lors de la victoire aux tirs au but face à la France, en raison de sa présence clé dans les bons coups, et de sa passe décisive plein axe pour l’égalisation du 3-3 à la 89e minute. Le Gunner s’est donc refait une santé dans cet Euro, et intéressé désormais du beau monde. Pas Mikel Arteta en tout cas, qui ne le retiendra pas en cas de belle offre. Evalué à 20 ME, il ne fait pour le moment l’objet que d’une proposition de l’AS Roma à hauteur de 12 ME. José Mourinho l’apprécie et s’est déjà entretenu avec lui. Arsenal a en tout cas refusé cette offre à 12 ME, tout simplement car Xhaka se met en avant à l’Euro, et voit d’autres clubs venir aux renseignements. C’est le cas de la Juventus, mais aussi du Paris SG, affirme Il Messagero.

Le journal italien explique que l’arrivée de ces deux géants pourrait bien faire réfléchir tout le monde. L’international suisse bien sûr mais aussi les Gunners qui se disent qu’ils peuvent s’approcher d’un transfert à 20 ME. Une telle recrue aurait tout de même de quoi surprendre au PSG, où Georginio Wijnaldum a déjà signé, alors que Miralem Pjanic, Eduardo Camavinga ou Rodrigo Bentancur sont des cibles plus appréciées par Leonardo. Attention toutefois aux achats précipités, car les bonnes prestations de Xhaka à l’Euro ne peuvent pas non plus faire oublier ses années très moyennes à Arsenal, où il a souvent coulé au milieu de terrain dans une équipe qui est désormais considérée presque comme de milieu de tableau en Angleterre. Surtout que, la dernière fois que le PSG a craqué pour un joueur qui a brillé à l’Euro, c’était en 2016 avec l’achat de Grzegorz Krychowiak, et malgré les 27 ME dépensés, cela n’avait clairement pas été une véritable réussite pour le Paris Saint-Germain.