France-Suisse, le séisme, trois joueurs accusés !

Dans : Equipe de France.

L’équipe de France a manqué son match face à la Suisse, et ne méritait pas d’aller plus loin dans cet Euro.

Une première période totalement ratée qui aurait pu même provoquer un retard plus important, des joueurs très loin de leur forme physique nécessaire à une telle épreuve, et surtout une incapacité à tenir un score avec deux buts d’avance, les Bleus ont été méconnaissables par rapport à leurs certitudes de la Coupe du monde 2018. Didier Deschamps a pris ses responsabilités après le match pour ses choix, et l’avenir du sélectionneur sera certainement discuté, mais individuellement, les Français ont presque tous raté leur match, voir leur Euro pour certains. Mais au lendemain de cette élimination assez piteuse, c’est la défense tricolore qui a été pointée du doigt. L’Equipe a ainsi délivré trois notes très rares dans un match international, à savoir 2 sur 10. Clément Lenglet, Presnel Kimpembe et Benjamin Pavard héritent de cette notation peu glorieuse, même si Raphaël Varane ne monte pas beaucoup plus haut avec 3. Le passage dans une défense à 3, ou à 5 c’est selon, a été tout simplement catastrophique, et le central du FC Barcelone Clément Lenglet a coulé avant de sortir à la pause.

« Il est impliqué sur l'ouverture du score suisse. Après avoir contré une frappe de Seferovic, il n'est plus au duel sur l'action suivante, ne saute pas et se fait dominer par l'attaquant helvète qui place sa tête tranquillement. Deschamps met fin à son calvaire en le sortant à la pause », résume ainsi le quotidien sportif, qui s’étonne aussi de voir la faillite de Kimpembe, qui aime faire parler sa puissance, et a souffert physiquement à chaque percée des Suisses, et est impliqué dans les deux derniers buts concédés par la France. « Un manque de rigueur flagrant dans un match couperet », balance L’Equipe, pour qui personne n’est épargné derrière, même si l’expérimental arrière gauche Adrien Rabiot est peut-être celui qui a été le moins ridicule à Bucarest, avec son 5/10.