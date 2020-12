PSG : Moise Kean explose, le comptable de Paris pleure

Dans : PSG.

Dans les ultimes instants du mercato, Leonardo a réalisé un joli coup de maître en s’attachant les services de Moise Kean cet été.

L’international italien de 20 ans a principalement été recruté afin de compenser le départ d’Edinson Cavani, libre de tout contrat et qui s’est engagé en faveur de Manchester United. Globalement, les débuts de Moise Kean au PSG sont très prometteurs. Avec déjà six buts au compteur, l’ancien attaquant de la Juventus Turin s’est imposé comme une vraie alternative à Mauro Icardi et nul doute que la concurrence fera rage entre les deux hommes, quand l’Argentin sera de retour de blessure. Néanmoins, les supporters parisiens regrettent une chose : Leonardo n’est pas parvenu à inclure une option d’achat dans le prêt de Moise Kean en provenance d’Everton.

L’entraîneur des Toffees, une vielle connaissance du Paris SG, à savoir Carlo Ancelotti, compte sur Moise Kean pour l’avenir. Il compte bien le récupérer dès la saison prochaine, raison pour laquelle Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas réussi à convaincre Everton d’insérer une option d’achat. Si le PSG veut vraiment Kean, il faudra négocier un transfert, probablement à un prix surévalué en raison des moyens du club parisien et de la volonté initiale d’Everton de conserver Kean. De plus, la valeur de l’Italien ne cesse de grimper en ce début de saison, à force d’accumuler du temps de jeu, des bonnes prestations… et des buts. A en croire l'Observatoire du Football CIES, la valeur marchande de Moise Kean a fait un bon de 31 à 39 ME au cours du mois écoulé. Une sale nouvelle pour le club de la capitale, bien que cela représente une progression sportive du joueur, dans la mesure où le Qatar voit la facture augmenter en cas de transfert lors du prochain mercato. Reste maintenant à voir si Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et le futur entraîneur du Paris Saint-Germain tenteront de négocier le transfert de Moise Kan l’été prochain…