PSG : Icardi contre Dybala, Leonardo rêve plus grand au mercato

Alors qu'il vit un début de saison compliqué, Mauro Icardi serait toujours dans le viseur de la Juventus. Le PSG a également un possible remplaçant.

Depuis le début de la saison, l'Argentin n'a disputé que quatre malheureux petits matchs, pour deux buts marqués. Entre blessures et performances décevantes, l'ex-star de l'Inter pourrait même se faire passer devant par Moïse Kean, auteur lui d'un début de saison canon. Malgré sa situation compliquée au PSG, Mauro Icardi dispose toujours d'une très belle cote en Italie, notamment du côté de la Juventus qui n'aurait pas abandonné l'idée de le recruter, selon CalcioMercato.

Entre la Juventus et Mauro Icardi, c'est une longue histoire. À plusieurs reprises, la Vieille Dame a tenté de recruter le buteur, sans succès jusqu'à maintenant. Malgré le bon début de saison d'Alvaro Morata, le club turinois souhaiterait toujours se procurer un numéro 9 de qualité, alors que Cristiano Ronaldo pourrait bien ne pas être prolongé. Recruté pour près de 60 millions d'euros par le PSG, le joueur de 27 ans n'a jamais caché son intérêt pour la Juventus. Les excellentes relations entre sa femme et agent, Wanda Nera, et Fabio Paratici, coordinateur technique du club italien pourraient faciliter l'opération. Et alors que Paulo Dybala a toujours plu à Leonardo, la presse italienne évoque déjà un éventuel échange entre les deux Argentins afin de faire baisser le prix du transfert. La Joya, moins à son aise depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, pourrait bien avoir envie d'ailleurs, alors que les négociations avec les dirigeants de la Juve concernant sa prolongation sont actuellement au point mort.