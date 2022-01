PSG : Icardi, sa femme et son salaire, c'est la folie !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain cherche à se débarrasser de Mauro Icardi, et la Juventus est intéressée. Mais le salaire de l'attaquant argentin et les désirs de Wanda Nara bloquent tout.

Convoité par la Juventus alors qu’il évoluait encore à l’Inter, Mauro Icardi avait finalement dribblé la Vieille Dame en 2019 pour rejoindre le Paris Saint-Germain où Leonardo avait préparé un contrat en or pour l’attaquant argentin. Un deal validé par Wanda Nara, l’épouse et représentante du numéro 9. Il y a un an et demi, dans le premier mercato estival version Covid, le PSG avait levé l’option d’achat d’un joueur dont le directeur sportif parisien pensait le plus grand bien. Mais force est de constater que ce pari est raté, car si Mauro Icardi a eu une (courte) bonne période, sa présence dans la capitale fait désormais plus parler dans la rubrique people que dans celle du football. Pour Mauricio Pochettino, il est clair que son compatriote n’est plus qu’un second choix et le départ de ce dernier lors de cette période hivernale des transferts ne fera pleurer personne à Paris, l’épisode de sa semaine de repos pris suite à sa séparation éphémère avec Wanda Nara ayant écœuré pas mal de monde.

Le salaire de Mauro Icardi au PSG est un choc

Le Paris Saint-Germain a donc envoyé un signal sur le marché des transferts, si un club veut Mauro Icardi, Nasser Al-Khelaifi est prêt à négocier autour de 30 millions d'euros. Selon L’Equipe, c’est dans ce cadre que la Juventus a contacté Leonardo, le club de Turin pense à l’ancien attaquant de l’Inter pour remplacer Alvaro Morata, si ce dernier part au Barça. Cependant, dans ce dossier, rien ne sera simple, sans même savoir ce que l’attaquant du PSG pense d’un retour en Serie A. en effet, la Juventus a eu la surprise d’apprendre que Mauro Icardi gagnait la coquette somme de 800.000 euros par mois à Paris. Un salaire qui est loin d’être exceptionnel au Paris Saint-Germain mais qui est conséquent même pour les Bianconeri, surtout que le départ de Cristiano Ronaldo pour Manchester United a été en partie justifié par de nécessaires économies. Du côté d’Andrea Agnelli, on souhaite donc un prêt, l’idée même d’un transfert brut, pourtant souhaité par Leonardo, étant à oublier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Autre souci, et de taille quand on sait la situation du couple Wanda Nara-Mauro Icardi, la compagne du joueur n’est pas tentée par un retour en Italie, la vie parisienne ayant visiblement été du goût de la représentante de l’attaquant argentin. Et quand on sait l’importance de Wanda Nara dans les choix sportifs de son mari, cela pèsera lourd dans son futur choix. A ce stade, le PSG ne semble pas avoir trouvé le point de chute capable de cocher toutes les cases pour celui qui a encore deux ans et demi de contrat, même si le quotidien sportif affirme qu’une solution pourrait venir de Manchester United. En effet, alors que Ralf Rangnick a du mal à trouver les bons réglages et que plusieurs départs sont annoncés, notamment Anthony Martial et Edinson Cavani, les Red Devils tourneraient autour de Mauro Icardi, avec des moyens financiers capables de permettre un transfert. Reste à savoir si Madame Icardi appréciera le Nord de l’Angleterre, ce qui pourrait être déterminant.