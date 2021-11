Mauro Icardi humilié par Wanda Nara en direct à la télé !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L’attaquant du PSG, Mauro Icardi n’a pas encore résolu tous ses problèmes de couple. Sa femme, Wanda Nara voudrait même téléviser leur histoire et leurs problèmes, y compris les excuses de son mari.

Mauro Icardi n’a pas fini de faire parler de lui, non pas pour ses performances avec le PSG mais plutôt pour ses péripéties de couple. L’histoire qui le lie à son épouse et agent, Wanda Nara, ne cesse d’évoluer jour après jour. D’abord sur le point de se séparer à la suite de la découverte d’une liaison entre Icardi et l’actrice argentine China Suarez, les deux tourtereaux se sont réconciliés clamant même l’amour retrouvé. Ils ont ensuite enchaîné les épisodes de séparation et de retrouvailles sous fond de mélodrame. Un scénario digne des télénovelas, les feuilletons télé sud-américains, ce qui a donné bien des idées à Wanda Nara.

Mauro Icardi dans une téléréalité ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Femme mais surtout agent de joueur et femme d’affaire avisée, Wanda Nara compte bien profiter de ses relations pour médiatiser son histoire de couple. En effet, en Argentine, l’émission Los Angeles de la manana suit l’affaire depuis le début et semble proche de récolter les fruits de ce suivi. Wanda Nara compte offrir une interview exclusive à l’émission et sa journaliste, Susana Gimenez. Cela se déroulerait à Paris avec un moment fort déjà dans les tuyaux. Wanda Nara exige que Mauro Icardi profite de cette émission pour lui présenter des excuses publiques devant la caméra. Toutefois, Mauro Icardi n’en aurait pas fini avec les problèmes puisque son couple inspirerait même une émission de téléréalité, mettant en scène l’attaquant du PSG et son épouse prête à tout pour médiatiser leur histoire. Si dans les années 1990 le Bayern Munich était surnommé le FC Hollywood pour les scandales et histoires vécues par ses joueurs, le PSG pourrait bien lui succéder dans les années 2020.