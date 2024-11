1 milliard d'euros et 90.000 places, le futur stade du PSG est énorme

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est désormais déterminé à posséder son propre stade et tourner le dos au Parc des Princes. La future enceinte du PSG sera spectaculaire.

La décision prise par Anne Hidalgo n'y changera rien, les dirigeants du club de la capitale ont tranché et ils n'envisagent plus du tout d'acheter le Parc des Princes, estimant que l'enceinte historique datait d'une autre époque et avait montré toutes ses limites en matière d'aménagement. Nasser Al-Khelaifi a beau l'avoir dit et répété plusieurs fois ces derniers mois, certains n'y croyaient pas et pourtant Laurent Perrin, le chef des sports du Parisien, le confirme, le PSG ne travaille plus du tout sur l'acquisition du Parc depuis des mois alors que tout est focalisé sur le futur stade.

Deux villes recalées par le PSG

Pour l'instant, rien n'a été décidé sur l'endroit où sera réalisée l'enceinte sportive, mais l'on sait déjà que deux pistes longtemps chaudes ont été définitivement abandonnées, à savoir l'hippodrome de Saint-Cloud et Montigny-Le-Bretonneux. Paris veut à la fois être proche de son nouveau centre d'entraînement, à Poissy, mais aussi des transports en commun. Si le lieu de construction est encore en cours de réflexion, une chose est certaine, le nouveau stade du Paris Saint-Germain sera colossal.

Le Parc des Princes remplacé par un stade démentiel

Le quotidien francilien révèle que la société en charge de travailler sur le futur stade, à savoir Populous, le célèbre cabinet d'architecture américain spécialisée dans les installations sportives, voit déjà très grand pour le futur écran du PSG. « Un stade de nouvelle génération, entièrement modulable, d’une capacité variant entre 50.000 et 90.000 places. Il pourra non seulement accueillir les matchs du PSG, mais aussi d’autres événements sportifs et des grands concerts. Avec ce chantier pharaonique, qui devrait coûter plus de 1 milliard d’euros, le PSG voit loin et veut se projeter sur les cinquante prochaines années », expliquent nos confrères.

Le Qatar n'est plus seul à décider pour le stade

Il est vrai que si le Qatar est toujours le seul décideur, dans ce dossier très spécifique, Arctos Partners, qui a acheté 12,5% du Paris Saint-Germain l'an dernier, a son mot à dire. Et c'est peu dire que l'investisseur est chaud bouillant pour permettre aux champions de France en titre d'avoir un stade capable non seulement de recevoir plus de monde, mais surtout de générer des recettes colossales. Sur le papier, tout est cela est forcément très excitant, même si ce nouveau stade ne sera pas inauguré avant quelques années. Et d'ici là, le PSG devra retrouver un second souffle, car désormais les billets pour venir au Parc des Princes ne s'arrachent plus et la perspective de voir le Paris FC débarquer en Ligue 1 peut changer la donne au niveau du public.