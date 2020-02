PSG : Icardi pique une crise, 70ME économisés pour Paris ?

Dans : PSG.

Mis sur la touche contre Dortmund, Mauro Icardi aurait piqué un énorme coup de colère contre Tuchel avant de se terrer dans un mutisme total.

Jeudi soir, à l’occasion de l’anniversaire commun de Mauro Icardi, Angel di Maria et Edinson Cavani, l’attaquant argentin prêté par l’Inter au PSG et son épouse, la sulfureuse Wanda Nara, semblaient dans une grande forme. Mais si l’on en croit Soccerlink, il en allait autrement 48 heures plus tôt, lorsque Mauro Icardi a appris qu’il allait devoir regarder le match de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain sur le banc de touche. Loin de prendre la décision de Thomas Tuchel avec philosophie, Mauro Icardi aurait fait voler quelques chaises histoire de bien faire comprendre que ce choix de l’entraîneur allemand du PSG n’était pas du tout à son goût.

Le média affirme que suite à ce coup de sang spectaculaire, qui a étonné ses coéquipiers, Mauro Icardi s’est ensuite enfermé dans un mutisme total jusqu’au retour à Paris. L’attaquant a préféré se taire plutôt que de dire des choses qu’il aurait été amené à regretter par la suite. Car si l’on peut comprendre qu’il ne soit pas heureux d’être remplaçant, les dernières prestations de Mauro Icardi avec le Paris Saint-Germain ne plaidaient pas totalement en sa faveur. Et pour Thomas Tuchel, l’idée des 4 Fantastiques ne s’imposant pas contre Dortmund, il était évident qu’Icardi devait être sacrifié. Visiblement, ce n'était pas l'avis de ce dernier, dont la signature définitive au PSG moyennant les 70ME de l'option d'achat ne semble plus aussi évidente qu'il y a quelques semaines.