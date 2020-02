PSG : Mauro Icardi inquiète Tuchel, 70ME en jeu ?

Dans : PSG.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a reconnu que le manque d'efficacité actuel de Mauro Icardi commençait l'inquiéter. De quoi remettre en cause le paiement des 70ME de l'option d'achat ?

Avec dix buts en Ligue 1, Mauro Icardi a clairement réussi à trouver sa place au Paris Saint-Germain, réussissant à sortir de l’ombre du duo Neymar-Mbappé. Mais c’est une évidence, et même s’il a été gratifié d’un but veinard mardi à Nantes, l’attaquant argentin prêté par l’Inter au PSG traverse une période plus compliquée. Car le mari de Wanda Nara a traversé plusieurs matchs comme un fantôme, ce qui peut justifier la décision de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi de ne pas laisser partir Edinson Cavani au mercato d’hiver.

Et ce samedi, à la veille du match PSG-Lyon, Thomas Tuchel a reconnu que les performances de Mauro Icardi n’étaient pas du tout à la hauteur de ses attentes actuellement. « Au début, quand il a beaucoup marqué, il ne se posait pas des questions et il a eu de la chance. Par exemple contre Brest où c'était peut-être un but facile mais où il a un peu de chance. Cela lui manque un peu mais comment on peut retrouver ça ? Seulement en jouant et en marquant. Peut-être que ce but contre Nantes où tout le monde pense que Di Maria l'a marqué sera exactement le but qui va redonner confiance à Mauro. J'espère qu'il va retrouver son rythme et sa confiance devant le but, que les choses arrivent plus facilement pour lui. Mauro reste important, mais on sent aussi qu’on peut sentir qu'Edinson gagne en capacité depuis plusieurs entraînements maintenant. Et c'est bien pour nous », a prévenu avec courtoisie l’entraîneur du Paris Saint-Germain. De là à remettre en question le paiement de la clause libératoire de 70ME que le club de la capitale doit version à l’Inter pour s’offrir Mauro Icardi alors que l'on évoque à nouveau l'intérêt de la Juventus pour l'attaquant argentin ?