PSG : Messi en MLS, Miami a franchi une étape

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Lionel Messi se dirige vers un départ libre cet été. Le meneur de jeu souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Ce qui n’a pas l’air de refroidir l’Inter Miami. La franchise de Major League Soccer vient de finaliser une opération pour faciliter l’arrivée de l’Argentin.

Sauf nouveau revirement de situation, Lionel Messi devrait bien quitter le Paris Saint-Germain cet été. L’attaquant de 35 ans arrive à la fin de son contrat et la tendance dans les discussions a totalement changé. Alors que l’on évoquait un accord de principe pendant la Coupe du monde 2022, le clan argentin et les dirigeants parisiens se seraient éloignés au fil des mois.

Les performances et l’implication insuffisantes de Lionel Messi, notamment lors du huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, ont pu peser. Tout comme l’hostilité des supporters envers la Pulga. Reste à savoir où rebondira le septuple Ballon d’Or la saison prochaine. Une chose est sûre, c’est que l’ancien joueur du FC Barcelone souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Lionel Messi a pour objectif d’évoluer au plus haut niveau afin de disputer la Copa América 2024.

Peut-être l’occasion pour le Barça de récupérer sa légende. C’est du moins l’objectif confirmé par le vice-président Rafa Yuste et par l’entraîneur Xavi, et ce malgré les soucis du club catalan avec le fair-play financier de la Liga. On peut penser que les Blaugrana auront au moins les faveurs de Lionel Messi, contrairement à l’Inter Miami. Il n’empêche que la franchise de Major League Soccer ne compte pas abandonner la partie.

Pour convaincre le champion du monde, l’équipe de David Beckham bénéficie du soutien de la Major League Soccer, et serait prête à lui offrir des parts de la franchise. Optimiste, l’Inter Miami prépare déjà le terrain puisqu’il vient d’échanger ses joueurs Bryce Duke et Ariel Lassiter contre le défenseur central canadien Kamal Miller, plus un montant de 1,3 millions de dollars (environ 1,2 M€) avec le CF Montréal. Selon la presse locale, cet argent serait destiné au recrutement de la franchise également intéressée par le milieu du Barça Sergio Busquets, lui aussi en fin de contrat.