PSG : Icardi à la Juve, Cristiano Ronaldo s’étouffe !

Titularisé à Manchester City pour compenser le forfait de Kylian Mbappé, Mauro Icardi a sombré sur la pelouse de l’Etihad Stadium.

Avec 14 ballons touchés et aucune occasion à son actif, l’international argentin de 27 ans a passé une soirée cauchemardesque. Dézingué par le journal L’Equipe, qui lui a accordé la note logique de 3/10, Mauro Icardi est dans le viseur des observateurs après cette prestation ratée. Recruté pour la coquette somme de 50 ME en provenance de l’Inter Milan l’été dernier, Mauro Icardi pourrait déjà faire ses valises lors du prochain mercato. En effet, le PSG ne retiendra pas son attaquant en cas de proposition, alors que l’Argentin a quelques touches en Série A. La Juventus Turin pense notamment à lui, mais son profil ne fait pas l’unanimité en interne selon Calcio Mercato.

Les joueurs de la Juve opposés à sa venue

Chez les dirigeants turinois, les avis divergent au sujet de Mauro Icardi. Au sein des joueurs en revanche, l’unanimité serait totale… et pas vraiment à l’avantage de l’attaquant du PSG. Le média transalpin dévoile effectivement que Cristiano Ronaldo et les autres stars de la Juventus Turin ne seraient pas du tout chauds pour accueillir Mauro Icardi, ancien buteur de l’Inter Milan, qui semble plus sur le déclin que sur la pente ascendante depuis quelques mois. A l’heure où les noms d’Arek Milik (OM) et de Moise Kean (PSG) ont également filtré à la Juventus Turin, il apparaît de plus en plus clair que Mauro Icardi ne sera pas la piste n°1. L’attaquant argentin de Paris dispose cependant d’autres pistes en Italie. Avant la nomination de José Mourinho, son nom avait par exemple été cité à l’AS Roma, qui cherchera sans doute un successeur à Edin Dzeko, 35 ans et dont le contrat expire dans un an.