PSG ‍: Luis Enrique débarque en force sur Canal +

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La série produite par Movistar dans les coulisses du travail de Luis Enrique au PSG va être diffusée en France et sera bientôt visible sur Canal+, sous un nouveau nom provocateur et volontairement accrocheur.

« Vous ne pouvez pas comprendre ». Le 1er octobre dernier, Luis Enrique faisait le buzz au micro de Margot Dumont en refusant de répondre à une simple question tactique après la défaite du PSG sur la pelouse d’Arsenal. Cette réponse de la part de Luis Enrique au micro de la journaliste avait provoqué un torrent de réactions négatives. Canal + a fait le choix de surfer sur ce buzz pour en faire le titre de la série documentaire consacrée à l’entraîneur espagnol, produite par Movistar et qui débarque sur les antennes de la chaîne cryptée.

La série sur Luis Enrique arrive sur Canal +

En effet, Canal + a annoncé que la série produite par la chaîne espagnole débarquait en France et allait être diffusée le 10 novembre prochain en prime-time à 21 heures sur les antennes de Canal avec un nouveau nom car en Espagne, le documentaire a été titré par Movistar « Vous n’avez aucune putain d’idée ». Un joli coup de la part de la chaîne cryptée alors que plusieurs extraits de cette série documentaire ont déjà fuité sur les réseaux sociaux.

La scène durant laquelle Luis Enrique réprimande Kylian Mbappé après le match du PSG contre Barcelone avait notamment fait réagir, et les abonnés de Canal auront donc la possibilité de voir l’intégralité de ce documentaire, en Français et avec tous les sous-titres nécessaires. Le documentaire ne s’arrête d’ailleurs pas à la frontière du sportif car il permet également de mieux cerner Luis Enrique et d’entrer dans l’intimité du coach espagnol, lequel s’est laissé aller à quelques confidences sur sa vie et sur le drame vécu il y a cinq ans avec la perte de sa fille à l’âge de neuf ans. Avec un tel documentaire, Canal+ s'est assuré un joli coup de pub et une belle audience le 10 novembre prochain.