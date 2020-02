PSG : Haaland, c’est qui ? Meunier prédit une valise pour Dortmund

Dans : PSG.

Très efficace depuis son arrivée au Borussia Dortmund, l’attaquant Erling Haaland abordera la confrontation européenne face au Paris Saint-Germain avec confiance. Pas de quoi effrayer Thomas Meunier.

Même lorsque le Borussia Dortmund s’incline, comme contre le Werder Brême (3-2) en Coupe d’Allemagne, Erling Haaland ne termine pas la rencontre sans but inscrit. Mardi soir, l’attaquant recruté cet hiver pour 20 millions d’euros a encore trouvé le chemin des filets, son huitième but en quatre matchs sous ses nouvelles couleurs. Des statistiques qui pourraient faire trembler toutes les défenses d’Europe, y compris celle du Paris Saint-Germain dans un huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais pour le moment, les coéquipiers de Thomas Meunier ne montrent pas la moindre crainte face à la réussite du Norvégien.

Mieux, le latéral droit voit plutôt les Parisiens profiter des failles allemandes. « Le craindre ? Je ne le connais pas spécialement. Il a de très bonnes statistiques sur le fait que Dortmund marque beaucoup de buts, mais ils en encaissent aussi énormément, a prévenu l’international belge. On est le PSG. Sur le papier, on peut battre n’importe quelle équipe. Il ne tiendra qu’à nous d’assurer la qualification. » Dans le discours de Meunier, on sent une volonté d’aborder ce grand rendez-vous avec un état d’esprit positif, en écartant l’idée d’une malédiction pour le PSG à ce stade de la compétition. Le directeur sportif Leonardo devrait apprécier.