PSG : Meunier laisse une dernière chance à Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Malgré une relation pas toujours harmonieuse avec Thomas Tuchel depuis un an et demi, Thomas Meunier est enfin un titulaire à part entière du Paris Saint-Germain.

Auteur d’une nouvelle prestation solide contre Lille dimanche soir en clôture de la 21e journée (0-2), l’international belge attend désespérément un signe de sa direction. Et pour cause, l’ancien défenseur du FC Bruges sera en fin de contrat en juin prochain et pour l’heure, Leonardo ne s’est pas rapproché de lui afin de lui proposer une prolongation. Interrogé à ce sujet après le succès parisien dans le Nord, Thomas Meunier a estimé que le mercato hivernal ne jouait pas en sa faveur, la direction du PSG ayant de nombreux dossiers à gérer (Kurzawa, Cavani).

Cela étant, le défenseur de 28 ans a rappelé qu’il espérait toujours prolonger avec le Paris Saint-Germain, au cas où Leonardo ait oublié. « Des discussions pour une prolongation ? Non, toujours pas. Ils sont bien occupés avec d’autres joueurs et d’autres priorités en ce moment. On verra, à partir du 1er février je pense qu’on va se retrouver autour de la table. Est-ce que j’ai envie de rester ici ? Rien n’a changé » a confié Thomas Meunier, très épanoui à Paris et qui espère que ses bonnes prestations depuis quelques semaines auront convaincu Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et Thomas Tuchel de lui soumettre une offre de prolongation. Sans quoi il sera temps pour Meunier d’envisager un avenir loin de Paris…