PSG : Ivan Perisic pour 0 euro, Leonardo est bouillant

Dans : PSG.

La dernière quinzaine du marché des transferts est désormais attaquée, et le PSG entre dans une phase critique.

Il faut absolument renforcer l’équipe, si possible en vendant des joueurs dans un premier temps. Mais personne ne veut partir, et Leonardo se trouve donc totalement coincé. L’idée est donc de réaliser quelques opérations miraculeuses dont il a le secret. La saison dernière, il avait fait venir Mauro Icardi, Keylor Navas ou Ander Herrera, sans se ruiner. Le prêt est plus que jamais une solution privilégiée pour le directeur sportif du PSG, et peut même faire rêver dans certaines situations. Car selon Foot Mercato, Leonardo s’est renseigné au sujet d’Ivan Perisic, déjà annoncé dans le viseur parisien il y a trois ans de cela. Intenable lors de la Coupe du monde 2018, décisif avec le Bayern Munich dans le titre européen, le Croate ne parvient pourtant toujours pas à s’installer.

L’Inter Milan ne compte pas spécialement sur lui et l’a récupéré après son prêt au Bayern, qui n’a pas voulu lever l’option d’achat. Résultat, le joueur qui a connu la France en 2008 lors d’un timide passage à Sochaux, est sur la liste des transferts. Mais le PSG espère bien rafler la mise sans débourser un centime, par le biais du fameux prêt avec option d’achat. Si Manchester United est déjà sur le coup avec plusieurs longueurs d’avance, Paris pourrait accélérer et ainsi ramener un joueur offensif majeur, même si Perisic, qui a encore deux ans de contrat, est tout sauf un avant-centre. Mais entre les soucis physiques, les cas de Covid et les suspensions, le PSG aura besoin de toutes les forces vives dans les prochaines semaines. Et le Croate a de quoi apporter à n’importe quel effectif.