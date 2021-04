PSG : Haaland à Paris, le Qatar doit agir et vite !

Dans : PSG.

Erling Haaland souhaite quitter le Borussia Dortmund et son agent Mino Raiola étudie actuellement toutes les possibilités. Le PSG est pour l’instant très peu évoqué…

Dans la journée de jeudi, l’agent d’Erling Haaland ainsi que le père de l’international norvégien ont rencontré les dirigeants du FC Barcelone puis ceux du Real Madrid. Ce vendredi, c’est la tournée des clubs anglais qui est au programme des deux hommes. De manière assez originale, le feuilleton Erling Haaland prend une tournure inattendue qui doit évidemment déplaire aux dirigeants et aux supporters du Borussia Dortmund. Pour l’heure, il n’est pas vraiment question d’un transfert d’Erling Haaland au PSG. Et cela est hautement incompréhensible selon Daniel Riolo, lequel a indiqué dans l’After Foot que le Norvégien était le joueur à recruter de manière immédiate en cas de départ de Kylian Mbappé, dont les envies d’ailleurs sont de plus en plus nettes.

« Quand j’entends que Mino Raiola fait le marchand de tapis à droite et à gauche, je ne comprends pas que le PSG ne soit pas à fond les ballons sur Haaland. S’il y a bien un joueur à prendre au PSG pour associer avec Neymar, c’est ce mec-là. La priorité était de prolonger Mbappé, mais quand la priorité se complique, ne force pas… Tu fais comprendre à Mbappé que tu as envie de le garder mais que s’il part il n’y a pas de problème, tu envoies même quelqu’un pour faire ses valises chez lui. Il y a toujours une dimension marketing dans ces clubs-là, c’est-à-dire business et rayonnement à l’international. Neymar est en baisse à ce niveau, Mbappé est toujours très haut, et l’autre qui est très haut c’est Haaland. Peut-être que le PSG le fait et que l’on n’est pas au courant. Mais si tu perds Mbappé, il n’y a qu’un joueur à récupérer, c’est Haaland ! Si tu perds Mbappé, tu es obligé de l’avoir » a indiqué le journaliste de RMC, pour qui Erling Haaland doit purement et simplement devenir la priorité du PSG au mercato.