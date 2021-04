Mercato : C’est la tournée, Haaland va voir le Real Madrid

Dans : Mercato.

FC Barcelone et Real Madrid dans la même journée, le clan Haaland écoute ce qu'on peut lui proposer en vue d'un transfert cet été. Et ce n'est pas fini.

Après avoir rencontré les dirigeants du Borussia Dortmund récemment, le père d’Erling Haaland et son agent Mino Raiola étaient à Barcelone ce jeudi matin afin de rencontrer les responsables du Barça, dont le nouveau président Joan Laporta. Les discussions ont été très cordiales selon les journalistes spécialisés, mais cela ne s’est clairement pas éternisé. Pour preuve, dès l’après-midi, Alf-Inge Haaland et Mino Raiola étaient à Madrid pour avoir la même discussion ou presque avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Un sacré enchainement qui démontre que, du côté du clan Haaland, on fait la tournée des Grands Ducs pour voir qui est capable de se payer ses services dans les prochains mois. Nul doute que Mino Raiola, passé maitre dans l’art de négocier les gros transferts et les énormes contrats, sait désormais à quoi s’en tenir. Reste à savoir si le périple des deux hommes va se poursuivre avec une destination en Angleterre dans les prochains jours.

Selon l’informateur spécialisé Fabrizio Romano, c’est en effet loin d’être terminé, puisque le clan Haaland pourrait écouter les offres de cinq clubs désireux de faire venir le Scandinave. Manchester United n’aurait toutefois plus la cote, notamment en raison du torchon qui brule entre MU et Mino Raiola à propos de l’avenir de Paul Pogba. En tout cas, une chose est sûre, le clan Haaland a la bougeotte, et cherche un point de chute pour le prochain mercato. Pour cela, il faudra se montrer séduisant, et avoir les reins solides sur le plan financier, Dortmund comme le Norvégien comptant bien être au coeur de l’un des transferts les plus chers de l’histoire, malgré la crise financière. Le Borussia souhaiterait en effet toucher 150 ME pour laisser partir son infatigable buteur