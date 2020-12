PSG : Gueye sacrifié pour soulager la trésorerie de Paris ?

Dans : PSG.

Sur le banc face à Manchester United mercredi soir (1-3), Idrissa Gueye est loin d’être indiscutable au Paris Saint-Germain.

L’ancien milieu de terrain d’Everton avait conquis tout le monde après sa signature au PSG, réalisant notamment un match ébouriffant contre le Real Madrid le 19 septembre 2019. Rapidement comparé à Ngolo Kanté pour son activité hors-norme et sa faculté à soulager la défense, le Sénégalais n’a toutefois pas confirmé ce niveau extraordinaire. Loin d’être un titulaire aux yeux de Thomas Tuchel dans la capitale française, Idrissa Gueye ne sera pas retenu en cas de belle offre lors du prochain mercato estival. Et s’il a clamé son envie de rester à Paris cet été, « Gana » pourrait être tenté par un retour en Premier League, si une proposition alléchante arrivait sur la table.

Ce scénario n’est pas utopique, à en croire les informations d’ESPN. Le média croit savoir que le club de la capitale sera à l’écoute des offres pour Idrissa Gueye, et que plusieurs clubs de Premier League sont intéressés par la perspective de le recruter. Reste maintenant à savoir s’il s’agit de clubs luttant pour les places européennes et qui sont susceptibles de convaincre Gueye de quitter Paris, ou s’il s’agit de clubs de milieu de tableau. Nul doute que pour accepter un transfert loin du PSG lors du prochain mercato, Idrissa Gueye devra recevoir une offre d’un cador de Premier League. D’autant plus que le Sénégalais, confortablement rémunéré à Paris, est sous contrat avec le champion de France en titre jusqu’en juin 2023. Il n’a donc aucune raison de quitter précipitamment le club, bien que son départ serait un soulagement pour les finances de celui-ci. Pour rappel, Paris avait déboursé 30 ME pour recruter Idrissa Gana Gueye en provenance d’Everton au mois de juillet 2019.