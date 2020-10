PSG : Un problème Gueye à Paris, Riolo surprend tout le monde

Dans : PSG.

Auteur d’un match stratosphérique face au Real Madrid quelques semaines après son arrivée au PSG, Idrissa Gueye n’a jamais été en mesure de réitérer ce genre de performance.

Après sa prestation magnifique face au Real au Parc des Princes, Idrissa Gueye avait littéralement enflammé les supporters du Paris Saint-Germain, qui pensaient bien tenir avec le Sénégalais le Ngolo Kanté 2.0. Or, il s’est avéré que l’ex-milieu de terrain d’Everton n’a jamais réussi à reproduire ce genre de prestation, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. En revanche, Daniel Riolo estime qu’il n’est pas juste d’enterrer Idrissa Gueye, lequel revient bien en ce début de saison. Sa prestation face à Nîmes vendredi soir mérite notamment d’être soulignée selon le polémiste, convaincu que le joueur du Paris SG peut grandement aider le Paris Saint-Germain cette saison.

« Je trouve que l'on est très dur avec Gueye. Il y a eu un parcours assez étonnant avec ce joueur. Il y a eu ce premier match qui était tellement dingue (contre le Real Madrid en Ligue des Champions) que derrière, cela a tout faussé. Tous les regards que l'on peut avoir sur lui : soit il est stratosphérique, soit il n’est plus rien, tellement il avait été énorme lors de ce match. Je tiens donc à dire que sur ce match contre Nîmes, je l'ai trouvé bon et je pense que l'on a été très sévère avec lui. Ce match contre le Real a fracassé les points de vue, d'où ma volonté d'en parler et dire que l'on doit le regarder de façon normale. Il fait plus souvent de bons matchs en ce moment que de mauvais. Son rôle, ce n'est pas briller, mais être un mec qui travaille "à la cave", il ne travaille pas "en boutique" contrairement à Neymar et Kylian Mbappé » a fait remarquer sur RMC Daniel Riolo, bienveillant à l’égard d’un joueur dont le comportement est irréprochable depuis sa signature au Paris Saint-Germain.