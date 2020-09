PSG : Contact établi, Leonardo fonce sur Jorginho !

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu et d’un défenseur au mercato, le Paris Saint-Germain a plus que jamais les yeux tournés vers Chelsea.

Et pour cause, le club de la capitale a manifesté son intérêt pour Antonio Rudiger, mais également pour Tiémoué Bakayoko. Au milieu de terrain, l’ex-milieu défensif de l’AS Monaco a un profil intéressant. Ce n’est toutefois pas la priorité n°1 du Paris SG à ce poste, selon les informations obtenues par Téléfoot. Et pour cause, la chaîne dévoile que Leonardo souhaite recruter un autre milieu de terrain évoluant à Chelsea… et il ne s’agit pas non plus de Ngolo Kanté.

Le média informe que le directeur sportif du Paris Saint-Germain a fait de Jorginho sa priorité. Le club de la capitale souhaite recruter l’ancien maestro de Naples sous la forme d’un prêt avec option d’achat, mais ce dossier sera corsé pour le champion de France en titre. Et pour cause, Arsenal est également très intéressé par le profil de l’international italien. Pour l’heure, les Gunners de Mikel Arteta ont une longueur d’avance sur le Paris Saint-Germain. Mais les dirigeants parisiens, qui souhaitent offrir à Thomas Tuchel un milieu défensif et assez technique, ne désespèrent pas de renverser la tendance et de parvenir à recruter Jorginho, confronté à la rude concurrence de Ngolo Kanté ou encore de Matéo Kovacic à Londres. Reste maintenant à voir si Chelsea, qui a énormément dépensé sur le marché des transferts cet été, sera ouvert à un prêt avec option d’achat. Nul doute que si l’opportunité se présente à eux, les dirigeants des Blues opteront pour une vente sèche et définitive du natif de Santa Catarina au Brésil…