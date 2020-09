PSG : Gueye refuse d'être poussé dehors par Herrera et Draxler

Dans : PSG.

Si Leonardo a décidé de passer la vitesse supérieure en ce qui concerne le recrutement afin de renforcer son équipe, le directeur sportif du PSG n’oublie pas qu’il doit toujours dégraisser à certains postes.

Surtout pour des joueurs qui n’ont plus les faveurs de Thomas Tuchel, et ne sont plus considérés comme déterminants pour la saison à venir. C’est le cas de Julian Draxler, qui ne veut toutefois pas partir de Paris, où il a encore un an de contrat et un juteux salaire. Malgré des intérêts en provenance d’Allemagne et d’Angleterre, le milieu offensif est bien parti pour rester dans la capitale française. Alors, Leonardo a décidé de passer à une autre cible. Selon ESPN, il cherche en effet depuis quelques temps à caser Idrissa Gueye en Angleterre, et envisage même d’effectuer un échange pour trouver son bonheur.

Le Sénégalais avait pourtant convaincu tout le monde en début de saison, avant de perdre de son influence. Acheté pour 30 ME, l’ancien de Lille et d’Everton ne compte pas vraiment changer d’air, à moins de trouver un point de chute chez un ténor anglais. Autant dire que le PSG risque de se heurter à une nouvelle impasse dans ce dossier, surtout que le joueur a reçu un soutien de taille. Son sélectionneur chez les Lions de la Teranga, est persuadé que Gueye peut encore s’imposer au PSG. « Je ne sais pas si Gana va partir ou pas. Quand on regarde le milieu du PSG, il y a Paredes, Herrera, Draxler. Il ne faut pas que Gana ait de complexe. Il n’est pas en dessous de ces joueurs-là. Ces derniers, en finale de Ligue des champions contre Bayern, n’ont pas fait grand-chose », a souligné Alain Giresse dans le journal sénégalais Les Echos. Un message que le PSG va bien devoir entendre, puisque Gueye n’est, comme Draxler, pas vraiment sur le départ.