PSG : Draxler exige ses 7 ME avant de quitter Paris

Annoncé proche d’un transfert au Hertha Berlin, Julian Draxler ne devrait pas rejoindre le club allemand. Le milieu de terrain ne souhaite pas quitter le Paris Saint-Germain cet été.

Il faut croire que le statut de remplaçant n’est pas un problème pour Julian Draxler. Dans l’ombre des titulaires de l’entraîneur Thomas Tuchel, le milieu polyvalent n’est clairement pas retenu. D’autant que son contrat qui expire l’année prochaine incite ses dirigeants à le pousser vers la sortie. Ces derniers étaient donc ravis d’entendre parler d’un intérêt du Hertha Berlin. Cette semaine, Paris Fans annonçait en effet un possible transfert aux alentours de 20 millions d’euros, l’Allemand ayant finalement accepté de partir pour augmenter ses chances de disputer l’Euro en 2021.

Seulement voilà, le média Kicker n’a pas du tout la même version. Pour nos confrères, le club de la capitale allemande n’est plus intéressé malgré une tentative cet hiver. Il n’est même pas question de négociations avec le Paris Saint-Germain puisque le principal obstacle viendrait du salaire de Draxler, rémunéré à hauteur de 7 millions d’euros par an. Un montant impossible à atteindre pour le Hertha Berlin, et sans doute pour la plupart, si ce n’est pour tous les clubs éventuellement intéressés par le Parisien. Du coup, l’ancien joueur de Schalke 04 refuserait de quitter le champion de France, quitte à partir libre l’été suivant. Autant dire que ce scénario ne fait pas les affaires du directeur sportif Leonardo.