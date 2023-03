PSG : Kombouaré ne comprend toujours pas le Qatar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Licencié par le Paris Saint-Germain en décembre 2011, Antoine Kombouaré s’interroge encore sur la décision des Qataris. L’entraîneur kanak ne comprend toujours pas le timing choisi par ses anciens dirigeants.

Onze ans plus tard, Antoine Kombouaré garde des souvenirs précis de son éviction au Paris Saint-Germain. Le technicien avait conservé son poste après le rachat par Qatar Sports Investments et pensait au moins terminer la saison. Mais en décembre 2011, alors que les Parisiens occupaient la tête du championnat à la trêve, le directeur sportif Leonardo était venu lui annoncer la mauvaise nouvelle. Un timing que le coach du FC Nantes ne comprend toujours pas.

🗣️ Antoine Kombouaré, sur son éviction du #PSG : "Je n'ai jamais eu de colère sur le choix qu'ils ont fait. Je m'y attendais. La seule chose que je n'ai pas compris, c'est pourquoi à ce moment-là ?"



Interview dispo en intégralité demain, à 10h, sur Youtube. @alexandreruiz pic.twitter.com/dOaEZkvHGN — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) March 31, 2023

« Les gens n'ont pas compris. Quand le PSG version Qatar arrive, moi je suis déjà là depuis deux ans, s’est souvenu le Kanak dans un entretien accordé à Free Ligue 1. C'est difficile parce qu'il y a les problèmes, il y a le mort (un supporter, ndlr), il y a le plan Leproux, mais on gagne une Coupe de France et on fait une finale la deuxième année. Et donc la troisième année, le PSG est racheté par le Qatar et moi je suis persuadé que Leproux, le président : "au revoir", et l'entraîneur moi-même, "Antoine, c'est fini pour toi." Et là non. »

« Donc je vais à Doha, je suis surpris, a-t-il raconté. Je leur dis : "Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous voulez me voir alors que... ?" "Non, non, c'est vous que je veux garder. Vous restez, on veut partir avec vous, vous serez l'entraîneur. Donc nous on arrive, on a confiance en vous." OK. Et donc là je démarre la saison et on est premiers, on est champions d'automne avec trois points d'avance sur Montpellier. Et c'est Leonardo qui vient m'annoncer que je ne suis plus l'entraîneur du PSG. Mais c'est quelque chose que je pressentais déjà depuis deux ou trois mois en amont. »

Leonardo n'a donné aucun argument

« Ce qu'ils m'ont donné comme éléments ? Il n'y a pas d'éléments parce que tu fais tout bien. Mais il y a un entraîneur emblématique (Carlo Ancelotti) qui arrive et là je comprends. Je n'ai jamais discuté le choix qu'ils ont fait. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi à ce moment-là ? Soit tu le fais en début de saison, ou sinon tu attends la fin. Mais je n'ai jamais eu de colère envers cette décision. Au départ, j'étais déçu. Mais j'ai tout de suite compris parce que je sais le milieu dans lequel je me trouve. Ils m'ont payé ma dernière année de contrat et puis après basta. La vie est belle », a relativisé Antoine Kombouaré.