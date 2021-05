PSG : Gueye, Paredes, deux gros départs au mercato ?

Dans : PSG.

Cet été, le mercato du PSG sera très agité dans le sens des arrivées mais également au rayon des départs.

A l’instar de tous les clubs européens, le Paris Saint-Germain va enregistrer cette saison un déficit record. Pour faire face aux pertes économiques liées à la pandémie de Covid-19, Leonardo sera dans l’obligation de vendre certains joueurs afin de faire rentrer un peu d’argent. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Damien Degorre a cité les candidats au départs. Pour l’insider, il ne fait aucun doute que des joueurs comme Icardi, Kehrer ou Diallo, particulièrement décevants cette saison, ne seront pas retenus. Plus étonnant, le Paris SG pourrait également sacrifier certains titulaires aux yeux de Mauricio Pochettino, notamment dans le milieu de terrain. Les noms de Leandro Paredes et d’Idrissa Gueye, qui ont pourtant réalisé de bonnes prestations en Ligue des Champions, ont notamment été lâchés.

« Il y a deux chantiers au PSG, le premier c’est de prolonger Mbappé. Le deuxième chantier, c’est vendre car Paris ne pourra pas acheter s’ils ne vendent pas. Cela va être un vrai dossier pour Leonardo cet été. Il a été épargné l’été dernier parce qu’il y avait le Covid, etc. Mais cet été, la situation est telle qu’avec le déficit enregistré par le PSG, il n’aura pas d’autre choix que de vendre des joueurs. Qui ? Un joueur comme Icardi sera sur le marché. On peut penser qu’il y aura un ou deux milieux comme Gueye ou Paredes à vendre. Pareil en défense avec Diallo et Kehrer mais s’ils ne veulent pas partir, ils ne partiront pas à l’instar de Draxler » a lancé le journaliste, pour qui le Paris Saint-Germain sera dans l’obligation de vendre et de réduire sa masse salariale lors du prochain mercato. Et certains choix pourraient être faits au détriment de l’intérêt sportif…