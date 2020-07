PSG : Gueye largué par Leonardo, Manchester United déboule

Dans : PSG.

Bien décidé à renforcer son milieu de terrain avec des joueurs qu’il a pris le soin de choisir, Leonardo pourrait sacrifier certains joueurs au PSG.

Les possibles départs de Leandro Paredes et de Julian Draxler sont régulièrement évoqués mais pour l’heure, on ne se bouscule pas réellement au portillon pour recruter l’international argentin et l’ancien milieu offensif de Wolfsburg. En revanche, un Parisien a la cote sur le marché des transferts et particulièrement en Angleterre en la personne d’Idrissa Gueye. Très régulièrement utilisé par Thomas Tuchel la saison dernière, le Sénégalais est apprécié des supporters et de ses coéquipiers. Mais en cas de grosse offre, le PSG tendra l’oreille et ne le retiendra pas coûte que coûte.

Une situation qui interpelle Manchester United, selon Le 10 Sport. En effet, les Red Devils cherchent à se renforcer au milieu de terrain, et ont établi un premier contact avec le PSG et l’entourage du joueur afin de prendre la température. Pour l’heure, il n’est pas question d’offre transmise à Paris ou de contrat proposé au joueur. Mais si MU venait à perdre un joueur dans ce secteur de jeu, alors l’option Idrissa Gueye pourrait être à prendre avec le plus grand sérieux du côté d’Old Trafford. Par ailleurs, Manchester United n’est pas le seul club de Premier League à suivre l’ancien joueur d’Everton et du LOSC puisque récemment, l’intérêt de Wolverhampton avait également été dévoilé. Autant dire que s’il était poussé dehors par Leonardo, ce qui n’est pas encore officiellement le cas, Idrissa Gueye ne manquerait pas de sollicitations pour rebondir dans un très bon club susceptible de lui offrir des conditions salariales très élevées. S'exprimant publiquement à ce sujet, Gueye avait lui fait savoir qu'il n'était absolument pas dans l'optique de quitter Paris un an seulement après son arrivée dans la capitale...