PSG : Gueye a fait un rageux VIP en signant à Paris

Le 30 juillet dernier, le PSG officialisait la signature d’Idrissa Gueye pour 30 ME en provenance d’Everton au mercato.

Un an plus tard, le bilan du Sénégalais est plutôt bon à Paris. Certes, l’ancien milieu de terrain des Toffees a parfois manqué de régularité. Mais globalement, Thomas Tuchel est plutôt satisfait de son apport et de son niveau, qui peut parfois tutoyer l’excellence comme lors du match face au Real Madrid en phase de groupes de Ligue des Champions. Assurément, Idrissa Gueye est un milieu défensif de très haut niveau à l’échelle européenne. Un constat qui ne fait pas le moindre doute selon son ancien partenaire à Everton, Wayne Rooney.

Dans les colonnes du Sunday Times, l’ancien capitaine de Manchester United a d’ailleurs révélé qu’il avait personnellement recommandé le recrutement de Gueye aux dirigeants des Red Devils. Mais visiblement, Manchester United n’a pas suivi l’avis de sa légende, ou ne s’est pas montré suffisamment réactif puisque c’est le Paris Saint-Germain de Leonardo qui a raflé la mise pour le plus grand bonheur de Thomas Tuchel, qui suivait le joueur depuis de longs mois. « Tout le monde parle de ses tacles et de son énergie sur le terrain, mais ce qui m’a surpris, c’est sa qualité avec le ballon. Il cherche toujours à jouer vers l’avant et dans les pieds. Après un mois à jouer avec lui, j’ai parlé à des gens de Manchester United afin de leur dire qu’il était assez bon pour eux. Je n’ai pas été surpris quand le PSG l’a signé » a indiqué Wayne Rooney, lequel aurait assurément préféré que Gueye poursuive sa carrière à Manchester United plutôt qu’au PSG. Cela n’a finalement pas été le cas, Paris ayant rapidement accepté de payer 30 ME pour s’offrir les services de l’ancien Lillois.