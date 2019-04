PSG : Furax, il supplie Al-Khelaïfi de virer Thomas Tuchel !

Dans : PSG, Ligue 1, Coupe de France.

Dans l’œil du cyclone après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France contre Rennes samedi soir, Thomas Tuchel ne fait plus l’unanimité dans la capitale.

Fragilisé en interne selon RMC et de plus en plus esseulé dans le vestiaire, l’Allemand est également la cible principale des observateurs depuis quelques jours. Ancien président du PSG, Charles Biétry a par exemple dézingué l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Interrogé par Le Figaro, l’ex dirigeant de 75 ans a carrément estimé que Thomas Tuchel n’avait pas fait correctement son travail. Il appréciera…

« Il est forcément en cause. Il n’a pas fait son travail. Au soir des défaites devant Guingamp en Coupe de la Ligue, contre Manchester United en Ligue des champions et face à Rennes en Coupe de France, il n’avait pas d’explication. Pour moi, vu de l’extérieur, il n’a pas fait ce qu’on attendait de lui. Dans tous les clubs, les entraîneurs ne restent pas quand leur bilan ne correspond pas à leurs objectifs. En championnat, je pense d’ailleurs que Tuchel a profité de la déficience d’autres équipes (Marseille et Monaco, par exemple) pour être champion » a balancé un Charles Biétry qui demande clairement la tête de Thomas Tuchel. Reste à voir ce que Nasser Al-Khelaïfi pense de tout cela.