PSG : Thomas Tuchel en vrai danger pour son poste, RMC balance

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis la défaite en Ligue des Champions contre Manchester United, ce n’est pas la fête au Paris Saint-Germain.

Et après l’échec contre Rennes en finale de la Coupe de France, des divisions apparaissent dans le vestiaire, notamment entre les Sud-Américains et les Européens. Par ailleurs, selon les informations obtenues par RMC Sport, l’entraîneur Thomas Tuchel, qui faisait jusqu'à maintenant l’unanimité, serait fragilisé. Il se dit même qu'il serait plus sur la sellette que le directeur sportif Antero Henrique, ou que le président Nasser Al-Khelaïfi.

« Dans les prochains jours, Thomas Tuchel va devoir livrer des explications à ses dirigeants. A tel point qu'aujourd'hui, il semble le plus fragilisé du trio qu'il compose avec le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Antero Henrique » affirme le média, généralement bien informé, avant de poursuivre. « Ces dernières semaines, les familiers du Camp des Loges se posaient des questions sur le manque de ressort de Tuchel. Un constat qui met en cause tout le staff technique. Et qui sort plus facilement après les défaites. Tout comme les mots de Neymar après la rencontre, qui confirment que Thomas Tuchel n'a pas non plus réussi à éviter les divisions dans le vestiaire ». Autant dire que les prochaines semaines promettent d’être mouvementées dans la capitale…