PSG : Exit Messi, Paris doit miser sur Neymar - Mbappé !

Dans : PSG.

Pour Bixente Lizarazu, le Paris Saint-Germain doit préparer l'avenir en prolongeant Neymar et Kylian Mbappé plutôt que de tout faire pour recruter Lionel Messi.

Le feuilleton Lionel Messi risque bien d'animer le monde du football pour les prochains mois. En fin de contrat avec le FC Barcelone, La Pulga a déclaré attendre la fin de la saison pour prendre une décision sur son avenir. Si les Blaugranas espèrent conserver leur capitaine, un départ est beaucoup plus probable. Alors que Manchester City et Pep Guardiola sont sur le coup, le Paris Saint-Germain fait également figure de favori dans ce dossier. Pour Omar Da Fonseca, les Parisiens ont vraiment leur carte à jouer, et Lionel Messi pourrait être intéressé par une arrivée dans la capitale pour rejoindre son ami Neymar. Toutefois, étant donné le contexte économique actuel, la signature du sextuple ballon d'Or pourrait contraindre le club à vendre Kylian Mbappé pour équilibrer les finances. Pour Bixente Lizarazu, consultant pour Telefoot, le PSG serait bien inspiré de miser sur ses jeunes stars plutôt que sur l'Argentin.

« Je pense qu'on ne peut pas construire un projet autour d'un joueur de 34 ans qui est le meilleur joueur du monde, mais qui a 34 ans ! Je pense qu'ils ont déjà deux joueurs extraordinaires qui sont jeunes et avec lesquels tu peux te projeter sur les quatre ou cinq ans à venir » a expliqué l'ancien latéral du Bayern. Si l'argument du consultant est évidemment valable, la puissance marketing d'un transfert de Lionel Messi dans la capitale est un élément à ne pas négliger dans la réflexion du Qatar. Autre élément à prendre en compte, la volonté de Kylian Mbappé, qui pourrait être tenté par un nouveau challenge du côté du Real Madrid.