Transfert PSG : Lionel Messi à Paris, Da Fonseca y croit très fort !

Dans : PSG.

Ancien attaquant argentin, et désormais consultant vedette de BeInSports, Omar Da Fonseca est convaincu que Lionel Messi peut signer au PSG lors du prochain mercato d'été.

On ne compte plus les commentaires et les chants dithyrambiques lancés par Omar da Fonseca à l’antenne de BeInSports au sujet de Lionel Messi, le joueur du FC Barcelone faisant littéralement craquer l’ancien joueur argentin du PSG, de Monaco ou bien encore du TFC. Vrai spécialiste du football sud-américain, et fan numéro 1 du sextuple Ballon d’Or, Omar da Fonseca a été sidéré, comme tout le monde, par le clash entre Messi et le Barça l’été dernier, lorsque la star a demandé, en vain, son ticket de sortie après un Final 8 désastreux pour le FC Barcelone. Le 8-2 pris contre le Bayern Munich avait plongé Lionel Messi dans le désarroi et la colère, poussant ce dernier à réclamer le droit de partir à un an de la fin de son contrat. N’ayant pas eu gain de cause, Leo Messi n’a pas prolongé au Barça, et sauf énorme retournement de situation il ne le fera pas, malgré les promesses des candidats à la présidence du club catalan.

Reste désormais à savoir où la star argentine va pouvoir rebondir, rares étant les clubs susceptibles de s’offrir le salaire de Lionel Messi. Mais le Paris Saint-Germain est forcément évoqué, car outre l’aspect financier de cette opération, le club de la capitale peut également offrir à Messi un vrai challenge sportif. Pour Omar da Fonseca, le PSG a vraiment des atouts pour convaincre la star mondiale de signer. « Lionel Messi est dans une période où il voudrait jouer avec Neymar ou Kylian Mbappé, dans un club où il pourra gagner la Ligue des champions », a expliqué, lors de Téléfoot, le consultant, qui voit donc une vraie grande chance pour le club de Nasser Al-Khelaifi dans le dossier Messi. Mais c'est une évidence, il sera difficile d'avoir en même temps Neymar, Messi et Mbappé à Paris. Suivez mon regard.