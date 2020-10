PSG : Eriksen à la ramasse, Paris à la rescousse ?

Dans : PSG.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain devrait enregistrer certains départs dans le secteur offensif. Julian Draxler sera par exemple en fin de contrat en juin 2021…

Le départ de l’Allemand semble absolument inévitable. De plus, il n’est pas certain que Kylian Mbappé et Neymar restent tous les deux à Paris. C’est donc fort logiquement que le Paris Saint-Germain prospecte afin de se renforcer en attaque. A en croire les informations de Sport Mediaset, une piste made in Italie est toujours creusée par l’état-major du Paris SG, Leonardo en tête. Le média croit savoir que Christian Eriksen figure toujours dans le viseur du directeur sportif parisien, bien décidé à profiter des difficultés de l’international danois du côté de l’Inter Milan.

Le profil de l’ancien meneur de jeu de Tottenham, dont le registre est similaire à celui de Julian Draxler, plaît particulièrement aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à savoir quelles seront les exigences financières de l’Inter Milan dans ce dossier. Surtout, un autre critère sera déterminant afin de savoir si Christian Eriksen a une réelle chance de signer dans la capitale française : l’identité du futur coach de Paris. Car pour rappel, Thomas Tuchel sera en fin de contrat à l’issue de la saison et à moins d’un véritable exploit en Ligue des Champions, il n’y a quasiment aucune chance que l’Allemand soit prolongé par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi à l’issue de la saison. Il sera donc intéressant de voir qui sera le futur entraîneur du Paris SG et si ce coach en question sera favorable à la venue de Christian Eriksen, dont la technique et la polyvalence devraient toutefois plaire à de nombreux grands entraîneurs européens…