PSG : Eriksen en achat de dernière minute, il sort du silence

Lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a multiplié les pistes à travers l’Europe pour renforcer son effectif en vue de cette saison 2020-2021.

Suite aux départs de Thiago Silva, Edinson Cavani ou Thomas Meunier, Leonardo avait du pain sur la planche pour stabiliser le groupe de Thomas Tuchel en termes de qualité et de quantité. Au final, et après une dernière ligne droite de folie, avec les arrivées de Moise Kean, Rafinha et Danilo Pereira dans les toutes dernières heures du marché des transferts, le directeur sportif a réussi sa mission. Un accomplissement que le dirigeant brésilien a réalisé après quelques échecs, et notamment avec Christian Eriksen ? Selon La Gazzetta dello Sport, le PSG aurait tenté sa chance avec l'international danois, débarqué à l’Inter Milan pour 27 millions d’euros en janvier 2020, au cours de l’été dernier, mais en vain. Une rumeur que le milieu offensif de 28 ans a tenu à démentir haut et fort.

« La rumeur menant au PSG ? Je n’ai rien entendu de la part de mon agent. Il n’y avait rien de concret. Je suis habitué aux spéculations des médias, mais je ne peux pas dire quelles rumeurs sont vraies et lesquelles sont fausses. Il n’y avait rien de concret et lundi était une journée ordinaire pour moi parce que rien ne s’est passé », a avoué, en conférence de presse, Eriksen, qui cherche surtout à s’imposer à Milan, où il n’a pas encore retrouvé le niveau qu’il avait sous les couleurs de Tottenham entre 2013 et 2020.