PSG : Dybala annoncé à Paris, Di Maria est la clé

A la recherche d’un buteur pour compenser un éventuel transfert d’Icardi ou le retour de Kean à Everton, le PSG multiplie les pistes.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Paris Saint-Germain vise du très lourd. Ces derniers jours, le nom de Sergio Agüero a été évoqué, l’Argentin figurant parmi les priorités de Mauricio Pochettino en attaque. Mais à en croire les informations livrées par Sport Mediaset, un autre attaquant argentin de renom plaît particulièrement à l’entraîneur du PSG. Il s’agit de Paulo Dybala, dont le nom a déjà été associé au club de la capitale française par le passé, notamment dans le but de combler un éventuel départ de Neymar ou de Kylian Mbappé. Cet été, la piste Dybala sera plus crédible que jamais pour le Paris Saint-Germain à en croire le média italien.

Et pour cause, l’avant-centre de la Juventus Turin était également l’une des grandes priorités de Mauricio Pochettino à Tottenham en 2019. L’Argentin avait finalement pris la décision de rester à la Juventus, mais l’intérêt du coach de Paris à l’égard du génie de la Juventus Turin ne fait absolument aucun doute. En fin de contrat avec la Vieille Dame en juin 2022, Paulo Dybala n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger, lui qui réclame un salaire XXL de 15 ME par an. Des émoluments colossaux que la Juventus Turin n’est pas prête à lui offrir, ce qui laisse la porte ouverte au Paris Saint-Germain. De son côté, le champion de France en titre envisage un tel effort pour Paulo Dybala, à condition toutefois qu’un gros salaire fasse ses valises. Les regards se tournent automatiquement vers Mbappé et Neymar, mais également Di Maria puisque le gaucher de 32 ans sera en fin de contrat au mois de juin et n’a toujours pas prolongé à Paris.