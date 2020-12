Ita : Dybala au PSG, la Juventus tient tête au Qatar

Dans : PSG.

La venue de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain provoque un déluge de rumeurs avant le mercato d'hiver. Et le dossier Paulo Dybala refait surface.

Le PSG a frappé fort dès le début de la pause hivernale en décidant de remplacer Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino, et il est désormais évident que l’ancien entraîneur de Tottenham voudra donner sa touche à l’effectif parisien. Rien de mieux que le marché hivernal des transferts pour effectuer cette mise à jour et même si le Paris Saint-Germain n’a pas plus d’argent à dépenser, la venue de l’Argentin va provoquer des mouvements. En Italie, on voit l’ombre de Pochettino un peu partout, et notamment autour des anciens joueurs des Spurs ou des joueurs argentins. C’est ce dernier cas qui est évoqué ce dimanche par le quotidien sportif turinois Tuttosport. Le journal italien explique en effet que Leonardo est prêt à offrir 60ME à la Juventus pour s’attacher les services de Paulo Dybala, le compatriote du nouveau coach du PSG arrivant en fin de contrat en juin 2022.

Dybala au PSG, Icardi à la Juventus ?

Cependant, Tuttosport est affirmatif, pour éventuellement s’offrir Paulo Dybala, le Paris Saint-Germain devra lâcher 80 à 90ME. Du côté d’Andrea Agnelli, on ne craint pas réellement l’offensive du PSG, le patron de la Juventus étant persuadé que la Joya va finalement prolonger son contrat avec la Vieille Dame. Pour cela, le club italien va proposer de passer le salaire de Dybala de 7,5ME à 12ME par saison et cela jusqu’en 2025. Même s’il ne reste pas sourd aux sirènes du mercato, et donc du Paris SG version Pochettino, l’attaquant argentin de 27 ans semblant vouloir continuer sa route sous le maillot de la Juventus, malgré des relations fluctuantes avec les responsables turinois. Et l'inclusion ou non de Mauro Icardi dans un possible deal ne devrait pas permettre de conclure un accord en janvier prochain.