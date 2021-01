PSG : Du nouveau dans le dossier Di Maria

Dans : PSG.

Désireux de rester au Paris SG, Angel Di Maria n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger.

Le milieu offensif argentin se plait à Paris, et s’il n’a pas le statut de Neymar et Mbappé, ce dont il s’est plaint par le passé, il sait que l’arrivée de Mauricio Pochettino lui offre de nouvelles perspectives sur le plan du jeu. De quoi l’inciter à discuter en priorité avec le PSG, qui entend bien trouver un accord dans les prochaines semaines afin de sécuriser la présence d’un élément important du club. Cela discute beaucoup salaire et durée de contrat, mais la confiance reste de mise. Toutefois, attention également aux autres clubs, qui sont libres d’agir et d’effectuer des propositions à « El Fideo », qui cherche un dernier gros contrat dans sa carrière en Europe.

Cet élément est également important, car à 32 ans, l’Argentin, qui a très mal vécu le premier confinement en France, s’est à un moment rapproché de son club de coeur au pays, le Rosario Central. L’idée de terminer sa carrière au sein de l’équipe qui l’a lancée est dans l’esprit de Di Maria. Mais Calcio Mercato l’affirme, impossible pour lui d’envisager de revenir aussi tôt en Argentine. Sportivement et financièrement, le joueur du PSG se donne encore deux ou trois ans pour évoluer au sein des meilleurs clubs européens, avant de signer à Rosario Central. Au moins, la possibilité du retour « sentimental » de Di Maria en Argentine est à écarter pour le Paris Saint-Germain, qui devra toutefois se méfier non seulement du FC Barcelone, mais aussi, selon ESPN, de la Juventus et de Tottenham, qui sont venus aux renseignements pour l’ancien du Real Madrid et de Manchester United ces derniers temps.