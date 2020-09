PSG : Draxler doit partir, la Mannschaft aide Paris !

Dans : PSG.

Titulaire avec l’Allemagne contre l’Espagne en milieu de semaine, Julian Draxler a réalisé une belle performance face aux hommes de Luis Enrique.

La titularisation du milieu de terrain parisien avec la sélection allemande n’a pas manqué de faire réagir chez les supporters de Paris. Et pour cause, Julian Draxler n’a pas réellement affiché le niveau d’un potentiel titulaire avec la sélection allemande durant la saison au PSG. Il n’a toutefois rien perdu de son talent aux yeux de Joachim Löw, qui l’appelle de manière systématique depuis de longues années maintenant. Néanmoins, il est nécessaire pour Julian Draxler de quitter le Paris Saint-Germain durant le mercato estival selon le sélectionneur de la Mannschaft.

« Il est à un âge où il doit jouer régulièrement. Cela l'aiderait probablement de manière décisive. Il est toujours capable d'évoluer à ce niveau. La question est aussi de savoir si le Paris Saint-Germain le laissera partir » a indiqué le sélectionneur de l’Allemagne avant le second match de la Ligue des Nations contre la Suisse ce dimanche. Dans les bureaux du PSG, on ne s’opposera pas au départ de Julian Draxler cet été, bien au contraire. En fin de contrat en juin 2021, l’international allemand est clairement poussé vers la sortie par Leonardo, qui se verrait bien récupérer 20 à 30 ME grâce à la vente de l’ancien meneur de jeu de Wolfsburg. Surtout, le PSG économiserait un salaire colossal en cas de départ de Julian Draxler cet été. Reste maintenant à voir si l’homme aux 52 sélections entendra les conseils de son sélectionneur, ou s’il préférera continuer à percevoir son salaire XXL une ultime saison dans la capitale française, malgré un temps de jeu en chute libre.