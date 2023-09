0 but, 0 passe décisive, Luis Enrique craque pour Ousmane Dembélé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après sept matchs disputés sous les couleurs du PSG, Ousmane Dembélé ne s’est toujours pas montré décisif et affiche le bilan décevant de zéro but et zéro passe décisive. Mardi soir, l’international français ne s’est pas montré à son avantage contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions.

Recruté pour 50 millions d’euros en provenance du FC Barcelone lors du mercato estival, Ousmane Dembélé est un joueur attachant qui a tout pour faire lever les foules et dont l’entente avec Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani est prometteuse. Une fois que l’on a dit ça, le constat sur son niveau depuis sa signature au Paris Saint-Germain doit être fait. Et pour l’instant, le champion du monde 2018 n’est pas au niveau espéré par ses dirigeants et par Luis Enrique. Mardi soir, « Dembouz » était titulaire sur le couloir droit de l’attaque parisienne et une fois de plus, l’international tricolore a été beaucoup trop brouillon dans le dernier geste pour être décisif, chose qu’il n’a toujours pas été en sept matchs disputés dans la capitale française.

Les Parisiens s'imposent 2⃣ buts à 0⃣ dans ce premier match de la phase de poules 🆚 Dortmund ! ✔️🔴🔵#UCL I @ChampionsLeague I #PSGBVB pic.twitter.com/4ViuA0WA25 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 19, 2023

Malgré tout, Luis Enrique se voulait positif après la rencontre en défendant son joueur. « Si j'étais fan de n'importe quelle équipe, je paierai mon billet pour le voir jouer. Il a des qualités différentes. Il peut louper trois fois, mais c'est un joueur avec de la magie. Il veut peut-être marquer son premier but, mais c'est un processus normal » a lancé le coach du PSG en conférence de presse après la rencontre. Mais tout le monde n’est pas aussi indulgent avec Ousmane Dembélé, un joueur qui est tout de même censé compenser les départs de Neymar et de Lionel Messi. Présent mardi soir au Parc des Princes, Jérôme Rothen a débriefé la rencontre sur RMC.

Rothen attend beaucoup plus de Dembélé

Et pour l’ex-milieu gauche du Paris Saint-Germain, les prestations de Dembélé sont bien trop insuffisantes depuis son arrivée au club. « Dembélé, je reste sur ma faim. C’est toujours pareil avec lui… Il fait des bonnes choses, il est déroutant pour n’importe quel adversaire. Quand il part sur le côté c’est une fusée mais le problème c’est : qu’est-ce qu’il fait ? Mardi soir, il n’a quasiment pas d’occasions et puis surtout, c’est rarement en première intention. Où il me rassure par contre, c’est sur la qualité de sa deuxième mi-temps où parfois il a joué en une ou deux touches » a analysé Jérôme Rothen, qui attend beaucoup plus d’Ousmane Dembélé et qui espère que Luis Enrique arrivera à bonifier le talent et la folie de l’international tricolore pour le bien du collectif parisien. Il y a encore du travail…