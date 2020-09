PSG : Depay contre Draxler, qu’en pense l’OL ?

Dans : PSG.

A la recherche d’un joueur offensif afin de compenser les départs de Cavani et de Choupo-Moting, le PSG observe de près la situation de Memphis Depay.

Et pour cause, l’attaquant néerlandais de l’Olympique Lyonnais présente de nombreux avantages. En plus d’être libre dans un an, il dispose d’une polyvalence qui fait de lui un joueur intéressant à bien des égards pour le Paris Saint-Germain. Dans son édition du jour, France Football indique d’ailleurs que le champion de France étudie la faisabilité d’un transfert de Memphis Depay, lequel n’a toujours pas accepté l’offre de prolongation de contrat soumise il y a plusieurs mois par Jean-Michel Aulas. Et pour convaincre l’OL de céder son capitaine, le PSG pourrait envisager d’inclure un joueur comme Julian Draxler dans la balance selon Damien Degorre, interrogé à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe.

« Depay, c’est une idée à creuser dans la mesure où le PSG a besoin d’une doublure à Mauro Icardi, que Depay est à un an de la fin de son contrat. Que les exigences en termes de transfert ne soient plus aussi élevées que s’il avait prolongé ou s’il avait encore deux ans de contrat. Le PSG a peut-être aussi un joueur à mettre dans la transaction, Draxler par exemple. Un joueur de ce niveau aurait l’intelligence de s’adapter dans un vestiaire comme celui de Paris » a indiqué le journaliste de L’Equipe, pour qui il ne serait donc pas impossible que le PSG tente d’inclure un indésirable afin de faire baisser l’indemnité de transfert de Memphis Depay. Reste que Julian Draxler, remplaçant au PSG depuis plus de deux ans, a peu de chances d’intéresser la direction sportive de l’OL. Notamment à cause de son salaire… supérieur à celui actuellement perçu par Memphis Depay dans la capitale des Gaules.