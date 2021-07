PSG : Donnarumma, déjà le meilleur gardien du monde ?

Dans : PSG.

Quelques jours après le sacre de l’Italie à l’Euro, le PSG a officialisé la signature de Gianluigi Donnarumma.

De toute évidence, le Paris Saint-Germain a réalisé un très gros coup sur le marché des gardiens de but avec la signature de Gianluigi Donnarumma pour zéro euro. Celui qui a été élu meilleur joueur de l’Euro 2020 était libre de tout contrat, une aubaine pour Leonardo. Le directeur sportif parisien connaissait déjà le joueur depuis l’époque de l’AC Milan, et ne s’est pas fait prier pour le recruter malgré la présence d’un gardien tel que Keylor Navas au sein de l’effectif. Avec le recrutement de Gianluigi Donnarumma, le Paris SG est tranquille pour de longues années à ce poste clé. Du côté de l’AC Milan, on regrette encore le départ de celui qui impressionnait tout le monde du haut de ses 22 ans.

Taulier du club lombard, l’international ivoirien Franck Kessié a commenté le départ de de « Gigio » Donnarumma vers le PSG dans des propos rapportés par Goal. « Si je regrette son départ ? Bien sûr. Nous avons partagé une partie importante de notre vie ensemble. Et puis Gigio est maintenant le gardien de but le plus fort du monde. Je ne peux pas interférer dans les décisions des gens. Je m’occupe simplement de moi. Oui, je regrette (son départ), mais de nouveaux joueurs sont arrivés » a lancé le puissant milieu défensif de l’AC Milan, qui sait que le club lombard a perdu un véritable taulier et un grand gardien de but en la personne de Gianluigi Donnarumma. Ironie du sort, c’est un ancien goal du PSG qui va remplacer l’Italien du côté de San Siro. Et pour cause, c’est Mike Maignan qui a été recruté en provenance de Lille pour 15 ME par l’AC Milan pour compenser le départ de Gianluigi Donnarumma.