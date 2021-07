PSG : Donnarumma-Navas, Gigio refuse le banc

Dans : PSG.

Arrivé libre en provenance du Milan AC, Gianluigi Donnarumma va devenir un sérieux concurrent pour Keylor Navas au Paris Saint-Germain. Au début des négociations avec le club de la capitale, le gardien italien acceptait pourtant l’idée de rester dans l’ombre du Costaricien. Mais ses récentes performances à l’Euro ont tout changé.

La signature de Gianluigi Donnarumma ressemble presque à un cadeau empoisonné pour Mauricio Pochettino. L’entraîneur du Paris Saint-Germain devra gérer la rude concurrence entre l’Italien et son titulaire Keylor Navas, qui a donné entière satisfaction la saison dernière, notamment dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions. Ses performances n’ont échappé à personne, pas même à Gianluigi Donnarumma.

En effet, le journal L’Equipe nous apprend que l’ancien gardien du Milan AC avait débuté les discussions avec le club de la capitale en acceptant l’idée de jouer les doublures du Costaricien, du moins pour la première saison. Leur cohabitation aurait été beaucoup plus simple à gérer pour le coach Mauricio Pochettino. Seulement voilà, Gianluigi Donnarumma a ensuite remporté l’Euro avec la Squadra Azzurra ainsi que le trophée du meilleur joueur de la compétition. Sa séance de tirs au but en finale contre l’Angleterre a notamment marqué les esprits.

Leonardo contacté par Raiola

A tel point que son nouveau statut l’a convaincu qu’il pouvait détrôner Keylor Navas et gagner sa place de titulaire au Paris Saint-Germain dès son arrivée. Bien sûr, Leonardo ne se plaindra pas de l’évolution de sa recrue. Mais le directeur sportif n’avait pas non plus prévu ce scénario. Pour commencer, le quotidien sportif révèle que le dirigeant a recruté Gianluigi Donnarumma suite à l’appel de son agent Mino Raiola, recalé par la Juventus Turin. Puis le Brésilien pensait prêter son jeune portier à la Roma, avant le refus de ce dernier. Autant de circonstances qui ont mené le Paris Saint-Germain jusqu’à cette concurrence entre deux des meilleurs gardiens au monde.