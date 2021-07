PSG : Dollarumma attaqué en Italie

Dans : PSG.

Il y a quelques jours, le PSG a officialisé la signature de Gianluigi Donnarumma pour les cinq prochaines années.

De toute évidence, le Paris Saint-Germain a signé un très gros coup sur le marché des transferts en s’octroyant les services du meilleur joueur de l’Euro. Dans les prochaines semaines, Mauricio Pochettino va devoir gérer une épineuse concurrence entre l’international italien et l’indiscutable Keylor Navas. Cela risque de ne pas être simple pour l’entraîneur du PSG, ni pour les deux gardiens en question. Il se murmure même en Italie que Mino Raiola a fait savoir à Leonardo qu’il n’était pas question que Gianluigi Donnarumma signe à Paris pour chauffer le banc. Si cette information venait à se confirmer, cela ne devrait pas aider Gianluigi Donnarumma à s’intégrer au PSG.

D’autant que l’Italien traine derrière lui une réputation peu glorieuse en raison des coups de pression de son agent au moment de négocier son premier contrat professionnel avec l’AC Milan. Accusé de réclamer beaucoup trop d’argent dès ses débuts avec le club lombard, le récent champion d'Europe avait notamment été surnommé « Dollarumma » par les tifosis italiens. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi a justement évoqué ce surnom du nouveau gardien du PSG, ainsi que ses choix parfois guidés par l’argent. « Milan a perdu Donnarumma et je suis désolé, surtout pour ce garçon : le club l'a rendu formidable, il aurait dû montrer plus de gratitude. Ceux qui recherchent l'argent n'atteignent pas toujours le bonheur » a lancé l’ancien entraîneur historique de l’AC Milan, extrêmement déçu de la décision de Gianluigi Donnarumma de quitter les Rossoneri pour signer en faveur du Paris Saint-Germain. Les observateurs de l’AC Milan l’ont d’autant plus mauvaise que les négociations ont trainé en longueur entre les dirigeants milanais et Donnarumma, sans qu’aucun accord ne puisse finalement être trouvé.