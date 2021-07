PSG : Donnarumma, le futur Ballon d'Or à Paris ?

Dans : PSG.

Tandis que Kylian Mbappé et Neymar semblent les deux joueurs actuellement au PSG qui semblent des candidats logiques au Ballon d'Or dans le futur, Gianluigi Donnarumma pourrait les doubler.

Lorsque Leonardo et Mino Raiola se sont entendus concernant le transfert de Gianuigi Donnarumma au PSG, le gardien de but italien n’était pas encore champion d’Europe. Et sa venue en Ligue 1 ressemblait à un pari sur l’avenir, certains étant même persuadés que le Paris Saint-Germain allait permettre un prêt de Donnarumma afin que Keylor Navas soit tranquille. Mais les performances de Donnarumma lors de l’Euro ont évidemment balayé toutes ces théories, et celui qui a été élu joueur de la finale Italie-Angleterre n’est pas à Paris pour cirer le banc. Auréolé de sa performance XXL durant un mois avec la Squadra Azzurra, Gigio a marqué les esprits, et pour Gianluigi Buffon, son compatriote a tout pour devenir le deuxième gardien de but à décrocher le Ballon d’Or après celui remporté par le portier russe Lev Yachine il y a 65 ans.

Répondant à la presse italien, Buffon, qui connaît évidemment bien Donnarumma et le PSG, estime que son successeur a les atouts pour rêver du Ballon d’Or à l’avenir. « À mon avis, il peut certainement devenir un Ballon d'Or. Compte tenu de ses qualités et avec ce qu'il a montré, Gigio devrait viser le Ballon d'Or. Vous parlez à quelqu'un à qui on a dit à 18 ans que vous pourriez être le deuxième meilleur gardien de l'histoire après Yachine. J'ai répondu : "Mais pourquoi le deuxième meilleur après Yachine ? Qui a dit que je ne pouvais pas être le plus fort ?". Quand on est jeune, l'objectif doit être de ne pas être satisfait et de toujours viser le meilleur. Gigio doit absolument faire ça », a confié le légendaire gardien de but italien, champion du monde avec la Squadra Azzurra en 2006 aux tirs au but contre la France.