PSG : Di Maria et Paris, vers un brutal coup de théâtre ?

En fin de contrat à l’issue de la saison, Angel Di Maria n’a toujours pas officiellement prolongé en faveur du Paris Saint-Germain.

Le temps presse pour Leonardo, qui a évoqué le dossier de la prolongation de l’Argentin il y a une semaine sur le compte Twitter du PSG. Le directeur sportif parisien a confirmé que les négociations s’intensifiaient, un constat également valable pour les dossiers des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. En revanche, le Paris SG n’est pour l’heure en mesure d’annoncer aucun accord. Et pour cause, la crise du Covid-19 a sérieusement secoué les finances du PSG, et chaque dossier devient plus délicat pour Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. En ce qui concerne Angel Di Maria, nous ne sommes d’ailleurs pas à l’abri d’un improbable coup de théâtre selon Paris-United.

« Alléger la masse salariale en cette période de crise sanitaire serait le bienvenu, Leonardo le sait mais est en pleine réflexion, il ne veut pas faire la même erreur que pour Silva » note le média, qui fait donc savoir qu’il existe une réelle hésitation au sein du Paris SG quant à la prolongation ou non d’Angel Di Maria. « Le problème se posera aussi pour Di Maria, lui qui émarge à un peu plus de treize millions d’euros bruts annuels (…) Leonardo va devoir prendre une décision pas facile, pour un joueur très apprécié des supporters, du vestiaire et aux statistiques stratosphériques » est-il ajouté. Dans l’œil du cyclone après sa comparaison maladroite sur les villes de Paris et de Marseille, Leonardo s’attirerait sans doute les foudres du peuple parisien s’il venait à renoncer à la prolongation d’Angel Di Maria. Car derrière, il faudrait frapper un sacré coup sur le marché des transferts pour trouver un joueur capable de faire oublier l’international argentin…